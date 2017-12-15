В Украине начала действовать новая система в сфере принудительного лечения



Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, которым введены правила применения принудительных мер медицинского характера в специальном заведении по оказанию психиатрической помощи.

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Приказ Минхдрава «Об утверждении Правил применения принудительных мер медицинского характера в специальном заведении по оказанию психиатрической помощи» внедряет новую систему применения принудительных мер медицинского характера. Теперь пациенты смогут самостоятельно обращаться к независимому врача-психиатра, до суда, а их участие в процессе становится обязательным.

Новыми правилами предусмотрено, что психиатрическая помощь общественно опасным пациентам будет отделена от общепсихиатрической практики.

«Система, которая сегодня получила правовые основания для реформирования, будет построена таким образом, чтобы обеспечить реабилитационный подход при оказании помощи невменяемым. Параллельно создаются инструменты, позволяющие суду оценить необходимость дальнейшего лечения с определенными ограничениями. До сих пор суды в основном руководствовались тяжестью содеянного, а сейчас внедряются механизмы, которые будут позволять принимать решение о целесообразности продолжения лечения в учреждении на основе современных методик», - отметил директор Государственного учреждения "Украинский мониторинговый и медицинский центр по наркотикам и алкоголю" Сергей Шум.

Уменьшение уровня дискриминации и нарушений прав людей с проблемами психического здоровья является одной из задач проекта Концепции развития охраны психического здоровья в Украине на период до 2030 года.

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Минздрав впервые разработал программный документ целостной, эффективной системы охраны психического здоровья, которая функционирует в едином межведомственном пространстве, обеспечивает улучшение качества жизни и соблюдение прав и свобод человека. Согласно проекту Концепции, уменьшение дискриминации и нарушений прав людей с проблемами психического здоровья предполагается за счет реализации программ поддержки трудоустройства лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями, социальной интеграции, получение образования, привлечение пациентов и их семей, а также неправительственных организаций, осуществляющих защиту прав пациентов, к планированию и реализации программ в сфере охраны психического здоровья.