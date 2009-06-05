Число заболевших гриппом A/H1N1 в мире - 22 тыс человек

Число заболевших гриппом A/H1N1 в мире почти достигло 22 тысяч человек.

Как сообщает NEWSru, по данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на пятницу вирусом заразились 21 тыс. 940 человек в 69 странах. Болезнь привела к 125 летальным исходам.

США по-прежнему лидируют по числу заболевших: лабораторно подтверждены 11 тыс. 54 случая заболевания, из которых 17 закончились смертельным исходом. В Мексике новым гриппом заболели 5 тыс. 563 человека, умерли 103 человека.

Как сообщал УНИАН, 2 июня украинские медики первый заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр БИЛОВОЛ заявил, что украинец, прибывший 29 мая в Киев из США, инфицирован вирусом гриппа A/H1N1