Официальная статистика о непригодных пестицидах занижена

Президент Всеукраинской экологической общественной организации «МАМА-86» Анна ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА заявляет, что в Украине официальная статистика о количестве непригодных пестицидов, требующих утилизации, занижена в два раза.

Об этом А.ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Официальная статистика Минприроды о том, что в Украине накоплено 21,8 тыс. тонн непригодных пестицидов, не соответствует действительности. Реальное количество этих химических веществ составляет не менее 40 тыс. тонн», - сказала А.ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА.

По ее словам, в настоящее время стоимость утилизации одной тонны пестицидов составляет 20 тыс. грн. «Исходя из этого, можно предположить, что утилизация 40 тыс. тонн будет стоить около 1 млрд. грн. А Кабинет министров в этом году не выделил на утилизацию ни одной копейки», - заявила эколог.

В свою очередь генеральный директор Национального центра по обращению с опасными отходами Министерства природы и охраны окружающей среду Андрей ЛЮБИМОВ подтвердил, что результаты инвентаризации количества непригодных пестицидов не соответствуют действительности. «В результате инвентаризации было обследовано более 3 тысяч складов и зафиксировано более 20 тысяч тонн пестицидов, но когда мы приезжаем на склад, чтобы упаковать химикаты в тару и отправить их на утилизацию, то оказывается, что объемы в 2-3 раза превышают те, что записаны по результатам инвентаризации», - сказал он.

А.ЛЮБИМОВ сообщил, что Украина в настоящее время заключила контракты с пятью европейскими заводами по утилизации пестицидов. «Из запланированных 2 тысяч тонн уже вывезено для утилизации 600 тонн с Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Винницкой областей. Все эти работы выполнены за счет средств природоохранного фонда и местных бюджетов», - добавил директор Национального центра.

Справка УНИАН. Украина является участницей Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ), которая запрещает использование и производство ряда пестицидов, а также требует уничтожения имеющихся запасов химикатов.

Конвенция была подписана в 2001 году после нескольких лет переговоров представителями более чем 120 странами. После того, как 50 стран официально ратифицировали ее, Конвенция вступила в силу (17 мая 2004 г.). Это первый глобальный договор по запрещению наиболее ядовитых химических веществ.

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях направлена на окончательное уничтожение ядовитых химических соединений и особенно двенадцати химических соединений, которые еще называют «грязной дюжиной» - ДДТ (дихлор-дифенил-трихлорэтана), алдрина, диэлдрина, эндрина, хлордана, мирекса, таксофена, гептахлора, ПХБ (полихлорбифенилов), ГХБ (гексахлорбензола), ПХДД (полихлордибензодиоксинов), ПХДФ (полихлордибензофуранов).