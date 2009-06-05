Подготовлен проект закона о защите общественной морали

Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали подготовила проект закона о защите общественной морали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Национальной экспертной комиссии Василий КОСТИЦКИЙ.

“Проект закона подготовлен, он размещен для всенародного обсуждения на нашем сайте. Мы ожидаем конструктивных предложений, благодарны за острую критику, которая есть”, - сказал В.КОСТИЦКИЙ.

По его словам, этот законопроект подан на рассмотрение Кабинета министров и Гостелерадио.

В.КОСТИЦКИЙ отметил, что в этом законопроекте впервые в Украине комиссия попробует урегулировать такие вопросы, как ксенофобия, антисемитизм, украинофобия, детская порнография, порядок проведения экспертизы.

Как сказал В.КОСТИЦКИЙ, сегодня это не единственный проект закона о защите общественной морали. “На сегодняшний день определились два кардинальных направления усовершенствования законодательства о защите общественной морали. Одно направление, задекларированное проектом закона, внесено народным депутатом (Геннадием) МОСКАЛЕМ и предусматривает усиление уголовной репрессии и административной ответственности за нарушение законодательства. Комиссия же в своем законопроекте хочет идти путем усовершенствования процедуры и регулирования”, - сказал он.

“Мы рассматриваем мораль как своего рода нравственный императив добра, как систему этических ценностей, которые украинское общество накопило за всю историю своего развития”, - сказал В.КОСТИЦКИЙ.

По его словам, закон о защите общественной морали не будет содержать санкций, поскольку по логике построения системы права, санкции за нарушение закона о защите общественной морали и многих других законов содержатся в Уголовном и Административном кодексах.