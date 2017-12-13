Ситуация по гриппу и ОРВИ: эпидемический порог превышен только в Днепропетровской области

По данным рутинного эпиднадзора интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине составляет 499,3 на 100 тыс.населения, что на уровне прошлой недели. Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний, за 49-ю неделю 2017 года зарегистрировано 25 случаев гриппоподобных заболеваний (ГПЗ).

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Среди них удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет почти в равных долях. На отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 23 человека, состояние здоровья которых определен как тяжелая острая респираторная инфекция.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области – 857,4 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Тернопольской – 227,4.

На отчетной неделе зарегистрировано превышение эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,4 % в Днепропетровской области. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети до 4 лет.

Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было.