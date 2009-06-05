Преодолено вето Президента о защите населения от излучения
12:13, 05 июня 2009Страна
0
“За” - 337 народных депутатов
Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон «О внесении изменения в закон Украины «О защите человека от влияния ионизирующего излучения».
Как передает корреспондент УНИАН, “за” преодоление вето проголосовали 337 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Закон определяет полномочия Верховной Рады в сфере обеспечения защиты человека от влияния ионизирующего излучения.
Также парламент получил полномочия по утверждению основной дозовой черты индивидуального облучения населения и персонала объектов, на которых осуществляется практическая деятельность, установление уровней вмешательства в случае радиационных аварий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter