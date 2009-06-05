ВР запретила рекламу со ссылкой на лечебные свойства

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменения в статью 21 закона Украины "О рекламе".

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный закон проголосовали 365 из 437 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено ограничение рекламы изделий немедицинского назначения со ссылкой на лечебные свойства, которые не подтверждены Министерством здравоохранения, путем запрещения такой рекламы.