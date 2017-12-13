До Национального перечня лекарственных средств добавлены еще 60 действующих веществ
Правительство приняло решение о расширении Национального перечня основных лекарственных средств.
Кабинет Министров Украины принял постановление по обеспечению населения качественными и эффективными лекарствами в 2018 году.
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Как сообщили УНИАН в Минздраве, сегодня на заседании Правительство проголосовал за 2 постановления, предусматривающие обеспечение украинцев медицинскими препаратами в следующем году.
Речь идет об обновленной версии Национального перечня основных лекарственных средств и изменения в Постановление №1303, которым обеспечиваются лекарствами льготные группы населения.
В Национальный перечень основных лекарственных средств добавлены еще 60 действующих веществ: 18 МНН, включены в обновленное издание рекомендаций ВОЗ, 28 МНН, включенных в государственных программ и субвенций на ингаляционные средства для наркоза и 14 препаратов для оказания экстренной помощи. То есть, отныне общее количество препаратов, которые включены в Нацпереченьу и должны обеспечиваться на 100% в учреждениях здравоохранения составляет 427 препаратов.
Отдельно решили продлить действие Постановления №1303. Именно она обеспечивает льготные категории населения лекарственными препаратами и изделиями, которых сейчас нет в Нацперечне. Это постановление будет продолжать работать в течение переходного периода. Смена, которая была принята сегодня правительством – обязательная регистрация препаратов в Украине и наличие их в отраслевых стандартах в области здравоохранения.
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*** Национальный перечень основных лекарственных средств – это перечень безопасных лекарств с доказанной эффективностью, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно. Главная идея политики является в том, что каждое медицинское учреждение каждого пациента должен обеспечить на 100% лекарствами по обновленным Нацпереліком.