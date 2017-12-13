Врачи предупреждают, что метеозависимость может быть симптомом серьезных болезней (видео)

Метеозависимость может скрывать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому врачи советуют украинцам не заедать таблетками головную боль, головокружение и общее недомогание, говорится в сюжете ТСН.

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"Чувствуется погода сразу. Не чувствую ни ног, ни рук, ни головы", - сетует Галина Архиповна, которая считает себя на 100% метеозависимой и шутит, что погода руководит ее жизнью. С изменениями атмосферного давления прыгает и артериальное, и даже лекарства не могут ничем помочь.

Кардиологи говорят, что уязвимыми при изменениях погоды становятся не только гипертоники, но и больные хроническими с заболеваниями легочной или сердечно-сосудистой систем – для них нужно корректировать медицинские назначения.

Врачи предупреждают, что слабость и обморок вместе с тяжелым дыханием и болью в сердце может свидетельствовать об инфаркте. Визит к врачу и кардиограмма могут снять все вопросы относительно прединфарктного состояния. Особое внимание на это следует обратить людям с фоновыми проблемами давления, наследственной предрасположенностью к болезням, курильщикам. Неврологи советуют делать организм более выносливым заблаговременно – для этого пригодятся физические нагрузки и обычные пешие прогулки.

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Украинцы, особенно пожилого возраста, обычно на тренажеры и в бассейн не спешат. Но и они придумывают, как можно выполнить советы врача – Галина, например, гуляет с правнуками и говорит, что это силовой фитнес и кардио нагрузки вместе. И признает, что после двух часов уличной активности с детьми забывает и о метеозависимости, и о повышенном давлении.