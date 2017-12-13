Кабмин ввел в эксплуатацию первую очередь обновленного комплекса больницы "Охматдет"

Кабинет министров Украины сегодня принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил всех, кто приобщился к выполнению всех работ и дал поручение Минздраву обеспечить все, чтобы за «два-три месяца» больница принимала первых пациентов.

Как сообщает Правительственный портал, первая очередь лечебного комплекса площадью более 26 тыс. кв. м будет содержать системы МРТ и другое оборудование, которое позволит проводить сложнейшие процедуры детям разного возраста. Общая площадь обновленного комплекса «Охматдет» составит 67 тыс. кв. м. Он будет состоять из нескольких блоков, в которых будут оснащены 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.