Искусственные стволовые клетки создали в Китае

Группа китайских ученых впервые в лабораторных условиях сумела создать плюрипотентные стволовые клетки свиней, что позволит побороть вирус A/H1N1, вывести новые виды свиней для сельского хозяйства и даже сделать их внутренние органы пригодными для пересадки людям, считают авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Molecular Cell Biology.

В естественных условиях стволовые клетки образуются только на стадии эмбрионального развития организма. Их особенностью является способность превращаться в любой из типов специфических клеток, образующих те или иные ткани организма.

Попытки вернуть уже специализированные клетки в изначальное недиффиренцированное состояние, иначе говоря, создать плюрипотентные стволовые клетки свиней, не отличимые по своим свойствам от эмбриональных стволовых клеток этих животных, ученые безуспешно предпринимали в течение длительного времени.

Впервые получить "искусственные" стволовые клетки свиней удалось доктору Лэй Сяо и коллективу лаборатории Шанхайского института биохимии и клеточной биологии, которой он руководит. Как и в случае плюрипотентных стволовых клеток человека, клетки тканей свиней переходят в недифференцированное состояние под воздействием определенных белков.

Команде Сяо удалось ввести гены этих белков в клетки костного мозга и ушных тканей свиней с помощью безвредных вирусов и доказать, что полученные клетки действительно перепрограммируются в плюрипотентное состояние. По своим свойствам они оказались неотличимы от эмбриональных стволовых клеток и проявили способность превращаться в специфические ткани того или иного типа, присутствующие в организме животных.

Достижение ученых позволит использовать свиней в качестве модельных животных для изучения генетических заболеваний человека, а также создавать генетически модифицированных свиней, устойчивых к заболеваниям. Кроме того, генетически модифицированные свиньи могут стать источниками органов для трансплантации человеку.

"Различные виды свиней биологически очень близки к человеку - даже размеры наших внутренних органов практически совпадают, не говоря уже об их функционировании. Генетическое модифицирование может позволить избежать отторжения тканей при пересадке внутренних органов свиней пациентам, вынужденным иначе годами надеяться на появление подходящего донора", - сказал Сяо, слова которого приводит издательство Oxford University Press, выпускающее журнал.

Кроме того, по мнению авторов исследования, использование стволовых клеток свиней позволит в будущем создавать новые генетически модифицированные виды животных, разведение которых в сельском хозяйстве более выгодно. Сяо надеется, что первые достижения ученых на этом поприще появятся уже через несколько лет.

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