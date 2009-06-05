Разговоры по телефону приводят к заболеваниям локтя

В то время как ученые не прекращают спорить об опасном влиянии мобильных телефонов на мозг человека, от длительных телефонных разговоров страдают локти. Этот факт подтвердили отчеты врачей, установивших возникновение кубитального тоннельного синдрома (защемление локтевого нерва) у любителей разговоров по мобильному, сообщает издание Health Day.

Дело в том, что во время телефонного общения или при работе за компьютером в неудобной позе локти находятся в неестественном согнутом состоянии, часто под углом более 90 градусов. Врачи не рекомендуют сохранять такое положение локтей дольше 10 минут, но зачастую собеседники разговаривают часами, что и приводит к защемлению локтевого нерва.

Синдром становится причиной хронических или периодических болей в локтях, покалывания пальцев, а иногда ухудшает контроль над движением рук. В исключительных случаях кубитальный тоннельный синдром приводит к хирургическим операциям, но на ранних стадиях болезнь можно предупредить, просто изменив привычки. Самое простое решение - во время продолжительных разговоров использовать устройство "свободные руки".

Смартфоны могут стать причиной еще одного заболевания - "синдрома большого пальца", возникающего из-за частого нажатия мелких клавиш устройства. В случае возникновения болей в пальцах и локтевых суставах специалисты рекомендуют показаться врачу.

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