Как снять стресс за 5 минут

Представьте себе утро понедельника. На выходных у вас была крупная ссора с вашей девушкой или парнем (и вы оба до сих пор дуетесь), будильник звонит, вы собираетесь приготовить завтрак и обнаруживаете, что коробка хлопьев пуста, а молоко прокисло, а потом еще и машина не заводится. Пока вы доберетесь до работы, вы уже измотаны. И тут приходит начальник и вываливает вам на стол срочный проект. У вас еще с прошлой недели куча неотвеченных электронных писем. Напряжение все возрастает, и вы чувствуете себя как чайник на огне.

В такой момент хорошо снять стресс одним из общеизвестных способов. Ну, вы знаете, принять ванну, взять выходной или даже смотаться в отпуск, побегать часок-другой трусцой и тому подобное. А у вас, к сожалению, только пять минут на все-про-все. Разве можно снять стресс за пять минут? Разумеется, можно — и вот несколько методов:

1. Быстрая прогулка.

2. Почитайте легкую литературу.

3. Помедитируйте.

4. Посмотрите смешной ролик.

5. Выпейте травяного чаю.

6. Ударьте подушку кулаком.

7. Сделайте несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов.

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