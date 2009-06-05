Вакцина …против курения

В Швейцарии профессор Жак Корнез из университета Лозанны создал вакцину резко ограничивающую тягу к никотину. Вакцина вводится в организм человека как обычная прививка и действует на протяжении года, избавляя человека от процесса удовольствия курения.

При этом курильщик практически полностью теряет интерес к сигаретам. Вакцина также обладает и лечебным действием – способствуя восстановлению поврежденных клеток организма.

Вакцина CYT002 - NicQb создает в крови курильщиков антитела, которые препятствуют попаданию никотина в мозг. Эффект основан на том, что когда никотин попадает в клетки мозга человека, происходит выделение фермента допамина. Однако благодаря тому, что происходит блокировка никотина в крови курильщик не чувствует удовольствия, поскольку фермент не выделяется.

eurolab.ua