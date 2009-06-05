Как отпугивать комаров?

Лето, дача, прогулки за городом – все это было бы прекрасно, если бы не комары, мошка и другие кровососущие насекомые... Не так-то просто избавиться от комара, маленького, но настырного врага. Комары и мошки досаждают нам не только на даче или в загородной поездке. Они жужжат и в городской квартире. Виной тому либо сырой подвал, либо влажные места в скверах и парках. Вот несколько народных рецептов для отпугивания комаров:

1. Возьмите 5 г гвоздики на стакан воды, прокипятите 15 минут. 10 капель отвара смешайте со столовой ложкой любого одеколона и протрите открытые участки тела. 2часа можно гулять спокойно: комары и мошки будут облетать вас стороной.

2. К отпугивающим средствам относятся запах валерианы, табачный дым и дым от слегка просушенной хвои можжевельника, сосновых или еловых шишек, камфары. Сто граммов камфары, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

3. В старину для отпугивания комаров и других насекомых-кровососов применяли отвар корней пырея - одного из самых распространенных сорняков.

4. Можно использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи или базилика.

5. Отпугивает комаров и запах гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. Любое из масел этих растений можно использовать для защиты - достаточно смазать открытые участки кожи, или капнуть масло на источник огня - в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду. Масло чайного дерева также может использоваться как реппелент; быстро устраняет зуд и отечность кожи после укусов насекомых.

6. Посадите под окнами Вашего дома бузину. Свежие ветки бузины приносите в комнаты, они отпугивают комаров. Можно под окнами сделать грядку с томатами; комары не выносят специфического запаха листьев томата.

7. Если Вы решили посидеть на природе, вскипятите самовар на сосновых или еловых шишках, или бросьте в костер слегка просушенную хвою можжевельника.

8. Чтобы не кусали клопы, комары, мухи, мошка, оводы, лесные клещи, - смазывайте рыбьим жиром все открытые части тела.

9. Старое народное средство против комаров - пиретрум (персидская, далматская или кавказская ромашка). Сушеные соцветия, стебли и листья этих видов ромашки, измельченные в порошок, поражают нервные клетки насекомых. Комары не осмеливаются залетать в помещение, обработанное пиретринами.

10.Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.

11.Очень помогает карболовая кислота; достаточно на ночь немного окропить ею стену около кровати, у изголовья, смочить слегка слабым раствором руки, лицо, чтобы спать затем спокойно, не боясь нападения.

Укус комара вызывает зуд, который можно снять раствором питьевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды), нашатырным спиртом или бледно-розовым раствором марганцовки. Хорошо снимают боль и зуд от укуса слегка размятые свежие листья черемухи или мяты. Но все-таки лучше вовсе не допустить комариных укусов, чем бороться с их последствиями.

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