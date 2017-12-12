ПРООН объявила о подписании долгосрочных соглашений с производителями лекарств

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине объявила о подписании четырех долгосрочных соглашений с производителями лекарств.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, это - мировая практика, которая дает возможность снизить цены на препараты, а также обеспечить их быстрое и бесперебойное снабжение.

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Подписаны соглашения с Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. (Израиль), компания группы Pfizer (Нидерланды), Novo Nordisk (Дания) и Sanofi Genzyme (подразделение компании Sanofi, Франция) на поставку 11 препаратов (для терапии таких редких болезней, как рассеянный склероз, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, муковисцидоз, другие орфанные метаболические заболевания, гемофилия и для остановки кровотечения).

В Минздраве пообещали, что первые лекарства по договорам будут доставлены в Украину в течение двух недель.

Заключение этих соглашений позволит дополнительно получить нашему государству скидку на препараты до 20% и обеспечить их постоянное наличие в больницах для пациентов, отметили в ведомстве.

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В Минздраве проинформировали, что соглашения с производителями подписываются на один год, но могут быть продлены на дополнительный период до 2 лет. Все подписанные ПРООН соглашения с производителями могут быть позже переданы агентству, которое будет осуществлять государственные закупки, и использоваться для закупок лекарств напрямую.