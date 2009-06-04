Проданчука задержали по поддельному представлению?

Адвокат экс-заместителя министра здравоохранения Николая ПРОДАНЧУКА - Николай ШУПЕНЯ просит Генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКА предоставить возможность довести в суде незаконность задержания М.Проданчука.

Об этом идет речь в заявлении М.Шупени к О.Медведьку, текст которого имеет в распоряжении УНИАН.

«Прошу Вас, Александр Иванович, дайте мне возможность в суде доказать, как незаконную деятельность следователей в назначении экспертиз, так и незаконность действий экспертов», – отмечено в заявлении М.Шупени.

В частности, адвокат ПРОДАНЧУКА обращает внимание Генерального прокурора Украины на действия следователя О.КАЛИФИЦКОГО. В заявлении речь идет о том, что следователь, якобы нарушил ч. 1 ст. 366 КК Украины («Служебная подделка»), а именно - составил и направил в Печерский районный суд г. Киева служебное поддельно представление, на основании которого Печерским районным судом г. Киева было вынесено постановление о задержании М.Проданчука.

Напомним, что 26 мая пресс-службой Генпрокуратуры через СМИ была распространена информация относительно вынесения судом указанного решения. В тот же день в ГПУ сообщили, что в связи с тем, что на данное время место нахождения обвиняемого неизвестно, 20 мая он был объявлен в розыск и постановлением Печерского районного суда Киева от 21 мая предоставлено разрешение на задержание и доставку к суду для решения вопроса относительно изменения меры пресечения. Розыск поручен ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Ситуация приобрела широкой огласки в обществе, в результате чего М.Проданчуку и его семье нанесены значительные моральные и физические страдания, что вызывало ухудшение состояния здоровья М.ПРОДАНЧУКА», - сообщил М.Шупеня.

Также М.Шупеня прибавил, что 1 июня Печерский районный суд Киева о 17.00 рассмотрит его жалобу по адресу: г. Киев, ул. М.Гейцена, 4, каб. 307.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура проводит расследование по уголовному делу относительно обвинениия экс-заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача М.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в разрешении на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства.