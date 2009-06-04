Стартует акция, направленная на сокращение детского травматизма

С 6 по 21 июня в Киеве, в сети гипермаркетов «О’КЕЙ», пройдет акция «За безопасное движение», направленная на сокращение детского травматизма на дорогах. Проект инициирован Управлением ГАИ Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УГАИ, в рамках акции «За безопасное движение» будет проведена информационная работа с тремя группами, способными повлиять на снижение детского травматизма на дорогах. Прежде всего, это дети, которые должны знать базовые правила дорожной грамотности и понимать, что их важно соблюдать. Вторая – их родители, так как они играют основную роль в воспитании юных пешеходов. Третья – водители, от осторожности которых зависит безопасность дорожного движения и всех его участников.

6, 7, 13, 14, 20, 21 июня с 11.00 до 15.00 в киевском магазине О’КЕЙ пройдет целый ряд мероприятий, направленных на коммуникацию со всеми тремя группами. Малыши смогут получать полезную информацию посредством занимательных уроков дорожной грамоты, которые будут проводить инспекторы ГАИ, а также конкурсов и игр. Отдельного внимания заслуживает автоплощадка, установленная силами журнала «АвтоЦентр», где малыши смогут не только покататься на веломобилях, но и на примерах дорожной разметки, светофоров и знаков изучить базовые правила дорожного движения. Взрослые тем временем смогут при помощи компьютерного тестирования проверить, помнят ли они все, что нужно знать водителю. По результатам тестирования будут выдаваться символические права.

В рамках акции во всех магазинах сети О’КЕЙ также пройдет тематический вернисаж детского рисунка, каждый участник которого получит сладкий приз, отметили в Управлении ГАИ столицы.