ВР расширил перечень лиц, которые не могут быть усыновителями

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Уголовный и Семейный кодексы Украины относительно усыновления”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 377 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что не могут быть усыновителями лица, которые: ограничены в дееспособности; признаны недееспособными; лишены родительских прав, если эти права не были восстановлены; были усыновителями (опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями) другого ребенка, но усыновление было отменено или признано недействительным (была прекращена опека, попечительство или деятельность приемной семьи или детского дома семейного типа) по их вине; находятся на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансере; злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами; не имеют постоянного места проживания и постоянного заработка (дохода) страдают болезнями, перечень которых утвержден Министерством здравоохранения Украины; являются иностранцами, которые не состоят в браке, кроме случаев, когда иностранец является родственником ребенка.

В этот перечень включены положения о том, что не могут быть усыновителями лица, которые были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности лица, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные статьями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Уголовного кодекса Украины, или имеют непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение других преступлений.