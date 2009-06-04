Женщинам не следует скрывать свои большие бедра

Женщинам больше не следует скрывать свои большие бедра. Ученые доказали, что пышные формы являются показателем здоровья дамы. Специалисты из Гарварда уверяют, что жир, скапливающийся на бедрах и на ягодицах, обладает полезными для организма женщины свойствами.

Прежде всего, эти жировые накопления защищают даму от диабета второго типа. Причем большие бедра оказались эффективны в профилактике диабета настолько же, как и специальные медицинские препараты узкого действия, пишет Багнет.

А вот большая грудь не оказывает на организм женщины подобного положительного эффекта. Скорее наоборот: канадские исследователи доказали, что женщины с большим бюстом страдают от диабета на 40-60% чаще, чем дамы со средним или маленьким размером груди.

likar.info