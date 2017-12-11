Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель сообщил, что в Германии прошли лечение уже 100 украинских военных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал во время панельной дискуссии, посвященной 20-летию особого партнерства Украины и НАТО.

Он отметил, что в немецких военных госпиталях проводится лечение и реабилитация украинских военных, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе.

"Мы доставляем самолетом раненных солдат, раненных людей из зоны конфликта с 2014 года. В этом году число солдат, которые получили медицинскую помощь, достигло 100 человек", - сказал Райхель.