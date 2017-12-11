Кому противопоказано есть хурму - рекомендации медиков

В 100 граммах хурмы содержится от 53 до 60 килокалорий, из них углеводов – 16,9 г, белков – 0,5 г, жиров – 0 граммов. В его мякоти присутствуют: вода – 81,5 г; пищевые волокна – 1,6 г; бета-каротин – 1,2 мг; калий – 200 мг; кальций – 127 мг; магний – 56 мг и железо – 2,5 мг. Небольшая порция этого полезного фрукта способна привести в порядок нервы, повысить работоспособность и улучшить настроение.

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Сам по себе этот продукт питания не вреден, необходимо только учитывать рекомендации медиков при некоторых заболеваниях. Хурму следует употреблять с осторожностью тем людям, кто страдает запорами, атонией кишечника, спайками брюшной полости после операции.

Причем плоды нужно выбирать достаточно спелые, чтобы количество вяжущих веществ было в них минимальным, так как незрелой хурме в большом количестве содержится танин, действующий наподобие муки и как бы склеивающий частицы переваренной пищи между собой.

Не стоит употреблять этот фрукт больным с сахарным диабетом, так как в составе плодов много сахаров.

Хурма не будет полезной при заболеваниях почек и мочевого пузыря на стадии обострения. Она способна вызывать частое мочеиспускание, что будет дополнительной и ненужной нагрузкой на выделительную систему больного. Кроме того, этот фрукт не сочетается с молоком, что также следует учитывать при выборе рациона на день.

Несмотря на большое количество сахаров в хурме и достаточно высокую степень её сытности, калорийность плодов сравнительно низкая. Именно по этой причине диетологи рекомендуют людям, страдающим избыточным весом, включать в свой рацион питания этот полезный фрукт. Съев всего лишь 2–3 средних плода (150–170 грамм), можно почувствовать быстрое насыщение, совершенно не беспокоясь о лишних килограммах. Плоды должны быть в стадии полной спелости.

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Если вы все-таки приобрели незрелую хурму, то попробуйте её заморозить. После оттаивания фрукты обязательно станут слаще и мягче. К тому же, уйдет вяжущий вкус – результат излишка дубильных веществ и танина. Незрелые плоды можно подержать в теплой воде 10–12 часов или поместить в пакет вместе с яблоками, что тоже ускорит их созревание.