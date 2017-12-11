Больше мяса и меньше углеводов: для украинцев изменены нормы питания

В начале декабря вступил в действие приказ Минздрава, утверждающий новые нормы физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, впервые за 18 лет пересмотрены суточные потребности для различных групп: калорийность питания детей и подростков, взрослых, беременных женщин и работников особо тяжелого физического труда.

В приказе № 1073 «Об утверждении Норм физиологических потребностей населения Украины в основных пищевых веществах и энергии» учтены рекомендации и стандарты ВОЗ и Европейского агентства по пищевой безопасности, в частности – относительно уменьшения нормы калорийности для детей различного возраста.

Проблема избыточного веса и ожирения у детей и подростков становится все более масштабной в Европейском регионе.

Детское ожирение считается одним из самых серьезных вызовов для общественного здоровья в XXI веке. По данным ВОЗ, каждый третий подросток в Европе имеет избыточную массу тела или страдает ожирением. Особое беспокойство вызывает тот факт, что эпидемия растет в странах Восточной Европы, где показатели традиционно были ниже.

Актуальной является эта проблема и для Украины. По данным Центра медицинской статистики Минздрава Украины, ежегодно фиксируют 15,5 тыс новых случаев ожирения у детей. Всего таких детей в Украине около 70 тыс (по данным 2016 года). Поэтому в обновленных нормах Минздрава уменьшает норму потребности в энергии для детей различных возрастных групп за счет уменьшения потребностей в нетваринних белках и в углеводах. При этом норма потребности в наиболее сбалансированных животных белках увеличена. Одновременно, уменьшены потребность в жирах для детей дошкольного возраста и увеличена аналогичная потребность в жирах для школьников.

Пересмотрены нормы потребностей в минералах и витаминах для детей и взрослых. Основываясь на результатах исследований, рекомендациях авторитетных украинских и мировых организаций в области здравоохранения, уменьшена норма потребности в витамине А, увеличена норма витамина D, фолиевой кислоты.

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В обновленном документе впервые введены нормы питания для беременных женщин и женщин, которые кормят грудью.

Введено новую группу для работников особо тяжелого физического труда, к которой также должны быть отнесены военнослужащие специального назначения: нормы питания наших защитников будут соответствовать мировым стандартам, отметили в Минздраве.