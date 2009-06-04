В Болгарии - скорая помощь на мотоциклах

Скорая помощь на мотоциклах начинает работу в Болгарии. Как сообщил директор Военно-медицинской академии Стоян Тонев, только в Софии будет работать 12 двухколесных машин, еще 16 отправятся в другие города страны. Кроме того в спасательных операциях медики задействуют пять четырехколесных ATV.

Мотокоманды будут специализироваться на оказании экстренной помощи при инфарктах, несчастных случаях, авариях, катастрофах.

За основу организации работы "мото скорой помощи" болгарские медики берут опыт своих коллег из Италии, Великобритании и США, в Риме, Майями и Лондоне. Там, особенно в час пик, мотобригады врачей уже доказали свою эффективность. По расчетам специалистов, мотобригада на место происшествия будет прибывать в течение 7 минут с момента вызова, что в условиях Софии, измученной дорожными пробками в рабочие часы, является рекордным показателем.

Мотоциклы имеют все необходимое оборудование для оказания экстренной кардиологической помощи - кардиомонитор, дефибриллятор, кислородный аппарат, и все нужное для оказании помощи при тяжелых травмах. Задача медиков на мотоциклах - оказать максимально быструю квалифицированную помощь до подъезда специально оборудованного автомобиля, который и доставит пострадавшего в клинику. Работать мотобригады будут лишь в дневное время, когда транспортный поток особенно плотен.

ami-tass.ru