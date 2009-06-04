Будут отслеживать остатки лекарств в животных продуктах

Верховная Рада Украины приняла закон «Об Общегосударственной целевой экономической программе проведения мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также в пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, на 2009-2014 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 362 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом утверждается эта программа.

Законом предусматривается обеспечить государственные лаборатории ветеринарной медицины высокочувствительным оборудованием, расходными и референс-материалами и тому подобное для проведения мониторинга остаточных количеств ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, в соответствии с директивой ЕС.

Основными задачами Программы на первом этапе (2009-2010 годы) является создание материально-технической базы для выполнения планов государственного мониторинга, осуществления мероприятий по подтверждению профессионального уровня специалистов, привлеченных к выполнению указанных планов, а также активизация работы по аккредитации государственных лабораторий ветеринарной медицины.

Основными задачами второго этапа (2010-2011 годы) является разработка подтверждаемых методов контроля за остатками ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также в пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, их научное сопровождение.

Основной задачей третьего этапа (2012-2014 годы) является окончательное формирование системы проведения мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также в пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе.