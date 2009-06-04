Харьковщина: 11 человек отравились на поминках
11:00, 04 июня 2009Страна
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Пострадавшие госпитализированы
В Харьковской области в инфекционное отделение Валковской центральной райбольницы с пищевым отравлением госпитализированы 11 человек, которые 2 июня были на поминальном обеде в Валках, в кафе ”Зори”, принадлежащее частному предпринимателю.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего там употребляли пищу 32 человека.
По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация контролируется Главным облуправлениям МЧС.
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