Ученые выяснили, что такое счастье

Ученые Гарвардского университета на основе 72-летнего исследования сформулировали, что такое счастье.

Счастливыми считают себя люди, получившие образование, имеющие крепкую семью и хорошие социальные связи. Ощущение счастья добавляет здоровый образ жизни, включающий минимальный набор физически упражнений, а также отсутствие вредных привычек, как курение и злоупотребление алкоголем.

Нормальный вес -одно из условий счастья, не менее важное, как умение адаптироваться к кризисным ситуациям, считают ученые Гарвардского университета.

Ощущение счастья не гарантируют ни деньги, ни слава, ни красота, сообщает научный журнал Journal of Research in Personality, подтверждая результаты Гарварда.

Исследование, проведенное на основе анализа судеб 150 выпускников двух престижных университетов, обнаружило, что те, кто добились известности, влияния и создали капитал, чаще чувствуют неудовлетворенность жизнью и более склонны к депрессии, чем их менее удачливые сокурсники.

Более счастливыми ощущают себя люди, не ставившие перед собой амбициозных карьерных целей, но имеющие крепкие социальные связи -хорошую семью, надежных друзей.

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