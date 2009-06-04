Буковина: убийцу нашли по анализу крови

В Выжницком районе Черновицкой области разоблачили 18-летнего убийцу по анализу крови.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, убийство произошло в селе Черногузы Выжницкого района 11 апреля этого года. Во дворе одного из заброшенных домов люди выявили тело обнаженной женщины, 50-летней жительницы этого села.

Было установлено, что смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Криминалисты установили, что женщина, кроме полученных травм, была еще и изнасилована.

По словам первого заместителя начальника УМВД в Черновицкой области, начальника криминальной милиции Ярослава КОЗАКА, в течение полутора месяцев над раскрытием убийства работали до 350 работников милиции Буковины.

Я.КОЗАК отметил, что работники правоохранительных органов совместно с работниками Министерства здравоохранения решили осуществить приблизительно у 60 подозреваемых лиц отбор крови для проведения экспертного исследования, что дало положительный результат.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями и результатами исследования ДНК подозреваемых было установлено, что убийство совершил 18-летний односельчанин потерпевшей. При обыске в его доме были изъяты орудие убийства и вещи с остатками крови.

Как установили работники милиции, юноша под хмельком захотел сексуальных отношений. Прихватив из дома молоток, он подстерег свою жертву, ударил несколько раз молотком по голове, оттянул к заброшенному дому и изнасиловал.

Подозреваемый арестован и находится в камере СИЗО.