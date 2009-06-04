Счастье передаётся детям с генами
Счастливые достигают большего
Все без исключения родители хотят, чтобы их дети были счастливы. Однако одного желания здесь мало. Как удалось установить мексиканским ученым, необходимо, чтобы счастливыми были сами родители. Выводы специалистов были опубликованы в майском номере журнала "Биологические гипотезы".
Руководитель исследования, доктор Альберто Букей утверждает, что химические реакции в мозге людей, происходящие под воздействием того или иного настроения, могут влиять на сперматозоиды и яйцеклетки. Это, в свою очередь, оказывает свое воздействие на генокод и позволяет внести некоторые изменения в те черты характера, которые родители передают своим детям. "Чем более позитивно настроены родители, тем больше вероятность того, что их дети будут счастливыми", - уверен Букей.
Год назад специалисты из университета Эдинбурга /Шотландия/ установили, что за ощущение счастья у людей отвечает определенный ген, который передается по наследству. По мнению психолога Александра Уэйса, руководившего тогда исследованием, "генетическая архитектура личности очень сильно влияет на настроение человека и его отношение к жизни". Однако это не означает, что счастье стопроцентно передается по наследству. "Многое зависит и от того, в каких условиях живут дети, через какие испытания им приходится проходить в течение жизни", - отметил он.
Но в любом случае, утверждают ученые, родителям следует стараться делать все от них зависящее, чтобы их дети были счастливы. И если есть возможность "привить" своим чадам позитивное отношение к жизни и возможность быть счастливыми, это нужно делать любыми способами. В том числе, быть счастливыми самим. Ведь дети, растущие в любящих и счастливых семьях, радостнее смотрят на жизнь и достигают большего.