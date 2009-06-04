Винницкие медики отрицают обвинения журналистов

Управление охраны здоровья Винницкой областной государственной администрации и врачи отделения гемодиализа Винницкого областного Центра нефрологии и диализа отрицают обвинения в непредоставлении медицинской помощи больным, нуждающимся в процедуре гемодиализа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции в областной клинической больнице им. М.Пирогова.

Первый заместитель начальника Управления охраны здоровья и курортов ОГА Татьяна БАБИЙ отметила, что врачи возмущены скандальным репортажем, который вышел в эфире ІСТV 27 мая в программе Константина СТОГНИЯ «Чрезвычайные новости». «В сюжете в достаточно жесткой форме прозвучали абсолютно безосновательные обвинения в нарушении правил профессиональной этики и отказе в предоставлении медицинской помощи. Но в действительности ситуация совсем отличается от трактованной журналистами», - сказала она.

По словам Т.БАБИЙ, “журналисты без необходимого на то разрешения, ворвавшись в лечебное заведение, грубо нарушая морально-этические и правовые нормы, пытались провести несанкционированную съемку, несмотря на возмущения пациентов, которым в это время проводились очередные сеансы гемодиализа”.

«В связи с тем, что отделение гемодиализа является отделением закрытого типа, то есть по санитарно-эпидемиологическим нормам диализные залы приравниваются к операционным, медперсонал был вынужден вывести съемочную группу за двери», - сказала она.

По словам заведующей Винницким областным Центром нефрологии и гемодиализа Наталии ПИВОВАРОВОЙ, обвинение является безосновательными, ведь сам пациент Владимир НЕПША, герой сюжета, постоянно лечится в отделении гемодиализа еще с 2004 года. «За это время ему были проведены 854 сеанса гемодиализа и ни разу не было отказано в предоставлении необходимого лечения», - утверждает Н.ПИВОВАРОВА.

На пресс-конференции врачи заявили, что в Винницкой области нет дискриминации по отношению к пациентам, и еще ни разу ни один врач не отказался от своей обязанности - спасения жизни человека. Поскольку без процедуры гемодиализа человек просто физически не может выжить.

Как сообщал УНИАН, после трансляции этого сюжета премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру охраны здоровья Василию КНЯЗЕВИЧУ и главе Винницкой областной государственной администрации Александру ДОМБРОВСКОМУ в 10-дневный срок выяснить причины непроведения гемодиализа в Винницкой области.

Согласно приказу Министерства здравоохранения № 507 от 1 июня, создана специальная комиссия в составе представителей Минздрава и Управления охраны здоровья и курортов облгосадминистрации для выяснения ситуации.

Справка УНИАН. Отделение гемодиализа областной клинической больницы им. М. Пирогова – единственное подобное заведение в Винницкой области. В учреждении работают 9 врачей, 19 младших медицинских специалистов, которые следят за больными и работой 18 аппаратов «искусственная почка», которые и выполняют функцию гемодиализа. Стоимость одного такого аппарата составляет 100 тыс. грн. Сегодня в центре проходят лечение 109 человек (45 из Винницы), страдающих почечной недостаточностью. Процедура гемодиализа проводится за средства государства, лечение таких больных длится 156 дней в год. Стоимость одной процедуры гемодиализа составляет 666 грн.