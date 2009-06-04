Как гормоны влияют на женскую фигуру?

Огромное влияние на организм женщины оказывают женские половые гормоны: эстроген, прогестерон, эстрадиол и пролактин. Они выполняют большое количество функций. Например, управляют течением беременности, менструациями, формированием молочных желез, лактацией. Также их задачей в организме является построение женской фигуры: широкий таз, узкие плечи, определенное распределение жировой ткани.

И для мужчин, и для женщин очень важны гормоны, такие как инсулин и глюкагон. Именно от баланса их содержания в крови зависит, будет ли энергия пищи запасаться в виде жира или же жиры организма начнут расщепляться для получения энергии.

Раньше диетологи считали, что фигура зависит исключительно от гормонального баланса. Однако современная наука утверждает: все можно изменить. Организм очень пластичен, и если правильно выбрать методы воздействия, можно без чрезмерных усилий добиться нужных результатов. Фигура зависит от калорийности пищи и степени физической активности в большей степени, чем от гормонов. По крайней мере, до менопаузы. Кстати, активный образ жизни иногда значительно оттягивает ее наступление.

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