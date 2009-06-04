12 способов не есть на ночь

В тысячу первый раз вы даете себе обещание больше не есть на ночь. Но чем ближе ночь, тем нестерпимее хочется перекусить. Вам помогут наши советы.

1. Обманите ваш желудок жидкостью. Выпейте стакан минеральной воды с ломтиком лимона, томатного сока или чашку зеленого чая. Жидкость заполнит ваш пустой желудок и притупит чувство голода.

2. Примите горячую ванну. Она снижает аппетит, расслабляет. Усилившееся потоотделение заодно поможет вам удалить из организма избыток лишней жидкости.

3. Если вы почувствовали, что голод стал нестерпимый, сделайте небольшую зарядку. Физические упражнения отвлекут вас от навязчивой мысли добраться до холодильника и сожгут пару лишних калорий. К тому же сразу после физической нагрузки аппетит снижается. Но не переусердствуйте с нагрузкой, т.к. возможно после этого вам трудно будет уснуть.

4. Умерить аппетит поможет ароматерапия. Как только вы почувствуете в себе позывы к внеплановому приему пищи, понюхайте кожуру грейпфрута, зажгите ароматические свечи или поднесите к носу флакончик с каким-либо ароматическим маслом или духами. Особенно действенны цветочные и фруктовые ароматы. Центры голода и обоняния находятся рядом, поэтому запахи помогут на время "забить" чувство голода.

5. Сразу после ужина побалуйте себя легким десертом, например, фруктами, нежирным йогуртом, небольшим кусочком горького шоколада. Это поднимет ваше настроение, а возникшее после него послевкусие поможет в борьбе с вашим аппетитом.

6. Во время последнего приема пищи никогда не добавляйте в блюдо специй и пряностей, так как они усиливают аппетит, обостряют чувство голода, даже после того, как вы поели.

7. Никогда не держите на видном месте высококалорийные продукты. Будет лучше, если на самые доступные места вы положите фрукты или овощи, ведь, если вы все-таки "сорветесь" перекус ими будет не так уж и страшен.

8. Прогуляйтесь перед сном. Это отвлечет вас от тяжких мыслей о еде. Однако свежий воздух может усилить аппетит. Поэтому выбирайте время для прогулки такое, чтобы после нее, можно было сразу отправиться в постель.

9. Пожуйте жевательную резинку. Лучше если она будет без сахара и фруктовая. Жевательный рефлекс и сладость во рту обманут ваш аппетит.

10. Почистите зубы. Здесь должен сработать условный рефлекс: после чистки зубов мы не едим.

11. Отчетливо представьте себя красивой и стройной, самой обаятельной и привлектельной. Разве такая женщина будет наедаться на ночь?

12. Просмотрите глянцевый журнал. Реальные образы стройных красоток наверняка отобьют у вас аппетит.

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