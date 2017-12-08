Названы области, где больше всего не доверяют вакцинации

Самое большое количество родителей, которые отказываются от обязательных прививок для своего ребенка, - в Ивано-Франковской и Тернопольской областях (39%), Львовской (38%) и Киевской (37%) областях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные обнародованного сегодня в Киеве всеукраинского исследования.

Наиболее привержены обязательным прививкам родители Волынской, Николаевской областей (как и в 2016 году ) – 4% и 5% соответственно и Запорожской - 8%, а также Херсонской и Харьковской областей – по 9% (обе имеют высокий результат и в 2016-м), Сумской – 9% и Луганской -10%.