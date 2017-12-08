30% украинцев, которые болели, отложили визит к врачу или госпитализацию из-за нехватки средств - исследование

В Украине за последний год на 10% снизилось количество людей, которые отложили свое лечение из-за нехватки средств.

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Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были обнародованы сегодня во время презентации в Киеве результатов всеукраинского исследования «Индекс Здоровья. Украина – 2017», которое проводилось в мае-июне.

Откладывание обращения за медицинской помощью из-за финансовых причин является одним из индикаторов доступности и затрат на медицинскую помощь, отметила доцент магистерской программы «Менеджмент в здравоохранении» Национального университета «Киево-Могилянская академия» Татьяна Степурко.

Так, по ее словам, данные нынешнего опроса показали среднее значение обращений по Украине - 70%, то есть, 30% украинцев, которые болели, отложили свой визит или госпитализацию из-за нехватки средств. При этом в 2016 году откладывали свой визит по финансовым причинам - 42%.

Вместе с тем, согласно опроса, данный показатель значительно отличается в разрезе регионов Украины. Так, наименее финансово доступными выглядят услуги в Черкасской (45) и Одесской областях (43%) Донецкой и Херсонской (41%). Тем не менее, как и в 2016 году, наиболее доступными являются амбулаторная и стационарная помощь в Луганской – в 2017 году, там только 9% должны откладывать свой визит к врачу по финансовым причинам, а в 2016 – 12%. «Соседними» по результатам являются : Кировоградская (115), Тернопольская (15%), Ивано-Франковская и Житомирская (21%) области.

В 2017 году общеукраинское значение «Индекса здоровья» составило 62 балла в противовес 56 баллам в 2016-ом. До его параметров, кроме «обращение к врачу в случае болезни и предупреждение болезни» входят еще 4 : удовлетворенность медицинской помощью, расходы на помощь и лекарства, знания о здоровье и состоянии здоровья.

Эксперты отметили, что в текущем году было замечено большую разницу между минимальным и максимальным значением Индекса – в 2017 году разница составляет 23 балла, тогда как в 2016 – 13 баллов.

Согласно опросу, 52% украинцев имели в течение последнего месяца расходы на лекарства и средний платеж был 570 грн (550 грн – в 2016 году). В разрезе регионов в этом году наибольшие средние расходы, как и в прошлом, были в Тернопольской области – 1118 грн (58% респондентов-плательщиков), в Днепропетровской области – 883 грн (54%). Наименьшие затраты были в Одесской – 280 грн (40% плательщиков) и Житомирской – 300 грн (47% респондентов) областях.

47% жителей Украины оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошо, а 39% - как посредственное и 15% - как плохое и очень плохое. В прошлом году процент тех, кто считал свое здоровье хорошим или очень хорошим, составлял 39%.

Как и в прошлом году несколько лучше свое состояние здоровья оценивают мужчины (55%), чем женщины (40%). Самую низкую оценку состояния здоровья дают жители Сумщины – лишь 28% отмечает наличие хорошего или очень хорошего состояния здоровья. В этом году также низкое свое здоровье оценили жители Черниговской (36%), Житомирской (37%) и Ровенской областей (37%). А лучше всего состояние своего здоровья оценивают в Луганской области (59%), в Киеве (56%), в Хмельницкой и Винницкой областях (соответственно 54% и 53%).

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Исследование учреждено Международным фондом «Возрождение», Киевским международным институтом социологии и Школой здравоохранения Нацуниверситета «Киево-Моглилянська академия». Его цель - определение фактического уровня удовлетворенности граждан Украины медицинской помощью, а также их опыта и поведения в вопросах, связанных со здоровьем.

Исследование проводится второй год подряд, что позволяет проследить изменения в сфере здравоохранения, которые ощутили украинцы. Исследованием было охвачено в этом году 10 тыс. 184 респондента на территории всех областей Украины (в Донецкой и Луганской областях исследованием охвачено были только подконтрольные правительству территории).