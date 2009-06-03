Флебопротектор Детралекс® будут отпускать без рецепта

Варикоз – актуальный вопрос, пожалуй, для каждой третьей женщины в мире. Со временем болезнь «молодеет», сегодня от нее страдают даже девушки в возрасте до 30 лет. Неприятные на вид синие прожилки и паутинки совсем не украшают женские ноги. Это следствие варикоза, а не первый его симптом, как считают большинство людей. Тяжесть, усталость и, даже, боль в ногах, отеки и нытье – первые признаки варикоза, на которые не всегда обращают надлежащее внимание. А именно на этом этапе нужно задуматься над предупреждением болезни и ее симптомов.

Для лечения варикоза существует множество гелей и мазей, которые, к сожалению, действуют местно на коже и оказывают незначительное влияние на корень проблемы – состояние вен. Более действенными лекарствами являются те, которые проникают в кровь и действуют комплексно на сосудистую систему, добираясь до вен, глубоко расположенных от поверхности кожи. Такие лекарства принимаются в виде таблеток. Сегодня в Украине можно отметить один из самых эффективных препаратов такого типа – флебопротектор Детралекс®. Это оригинальное лекарственное средство изготовляется из натурального сырья на заводах известной французской фармацевтической компании Сервье. Детралекс® безопасный, проверенный временем и исследованиями препарат, который эффективно помогает бороться с симптомами на любых стадиях варикозной болезни. Этот факт подтверждается еще и тем, что отныне Детралекс® будет отпускаться без рецепта и будет доступен в аптеках для всех желающих.

Детралекс® признан самым действенным средством среди препаратов для лечения заболеваний вен и не вызывает привыкания. Это значит, что действие препарата не ослабевает со временем, а наоборот – усиливается. Его рекомендуют врачи и выбирают женщины, чтобы избавиться от невыносимой тяжести и усталости в ногах, позволить себе надеть любимые туфли, не вспоминая об отеках и болях в ногах.

Детралекс® – здоровье и легкость ног, которые чувствуешь изнутри.

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