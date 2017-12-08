Эпидемическая ситуация в Украине: активность гриппа остается низкой
09:55, 08 декабря 2017Страна
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В этом сезоне в Украине профилактические прививки сделали более 138 тыс. людей.
Активность вируса гриппа в Украине - низкая / УНИАН
На прошлой неделе в Украине на острые респираторные вирусные инфекции заболели 191 тыс. людей.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на странице Facebook.
"191 тыс. человек заболели ОРВИ в Украине на прошлой неделе. Выздоравливайте скорее! Между тем активность гриппа в стране остается низкой. Эпидемический порог гриппа и ОРВИ не пересекла ни одна из областей. Смертей из-за осложнений после гриппа также не было", - говорится в сообщении
Сообщается, что в этом сезоне в Украине профилактическую прививку сделали более 138 тыс. человек.
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