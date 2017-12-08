Эпидемическая ситуация в Украине: активность гриппа остается низкой

На прошлой неделе в Украине на острые респираторные вирусные инфекции заболели 191 тыс. людей.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на странице Facebook.

"191 тыс. человек заболели ОРВИ в Украине на прошлой неделе. Выздоравливайте скорее! Между тем активность гриппа в стране остается низкой. Эпидемический порог гриппа и ОРВИ не пересекла ни одна из областей. Смертей из-за осложнений после гриппа также не было", - говорится в сообщении

Сообщается, что в этом сезоне в Украине профилактическую прививку сделали более 138 тыс. человек.