Кабмин одобрил госпрограмму по борьбе с онкозаболеваниями
14:06, 03 июня 2009Страна
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Общая стоимость - 3,7 млн грн
Кабинет министров сегодня на заседании одобрил проект Закона «Об утверждении общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня журналистам в Кабмине.
«Предусматривается, что общая стоимость программы до 2016 года составит 3,7 млрд. грн.», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.
Министр сообщил, что программа предусматривает проведение ряда структурных изменений в этой сфере, проведение профилактических мер, обеспечение государственных гарантий по диагностике и лечению.
«Программа разработана по европейскому варианту», - добавил В.КНЯЗЕВИЧ.
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