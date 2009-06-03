Кабмин одобрил госпрограмму по борьбе с онкозаболеваниями

Кабинет министров сегодня на заседании одобрил проект Закона «Об утверждении общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня журналистам в Кабмине.

«Предусматривается, что общая стоимость программы до 2016 года составит 3,7 млрд. грн.», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр сообщил, что программа предусматривает проведение ряда структурных изменений в этой сфере, проведение профилактических мер, обеспечение государственных гарантий по диагностике и лечению.

«Программа разработана по европейскому варианту», - добавил В.КНЯЗЕВИЧ.