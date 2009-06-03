Власти Киева предоставят средства для ухода за детьми-инвалидами

244 тыс. грн. финансовой помощи предоставит столичная власть в этом году Союзу матерей умственно отсталых инвалидов г.Киева «Сонячний промінь» и общественной организации «Киевский Центр профориентации детей-инвалидов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое подписал мэр города Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В соответствии с документом, «Сонячний промінь» получит 120 тыс. грн. помощи, а Киевский Центр профориентации детей-инвалидов - 124 тыс. грн.

Комментируя это распоряжение, первый заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что выделенные из городского бюджета средства будут направлены на выплату материальной помощи социальным педагогам, социальным работникам заведений, психологам и педагогам, которые предоставляют социальные услуги детям-инвалидам и способствуют их социально-психологической реабилитации.