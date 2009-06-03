У преступников-рецидивистов нашли биохимические отклонения

Финские ученые обнаружили взаимосвязь между рецидивами тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и метаболизмом глюкозы в организме преступника.

Взаимосвязь тяжких преступлений, таких как убийство, и интоксикации алкоголем широко известна. В Финляндии около 80 процентов подобных правонарушений совершается в состоянии опьянения. Однако до сих пор оставалось неизвестным, почему лишь меньшинство людей после приема большого количества спиртного проявляют внезапную агрессию.

Ученые из Университета Хельсинки в ходе восьмилетнего проспективного исследования выявили у рецидивистов низкий уровень гликогена (полимера глюкозы, в виде которого она запасается в организме), подразумевающий снижение анаэробного окисления глюкозы. Для этого они оценили обмен глюкозы у 49 преступников во время судебно-медицинского психиатрического обследования и сопоставили его с обменом этого углевода у 40 законопослушных мужчин сравнимого возраста и уровня обмена веществ.

Оказалось, что у 17 преступников, которые совершили как минимум одно преступление после освобождения из тюрьмы, анаэробное окисление глюкозы было значительно ниже аналогичного показателя у не рецидивистов и законопослушных людей. У рецидивистов также наблюдались более высокие уровни секреции инсулина, снижающего концентрацию глюкозы в крови. Между не рецидивистами и законопослушными людьми существенной разницы в обмене глюкозы не обнаружилось.

Полученные данные хорошо объясняют связь рецидивов преступлений с алкогольным опьянением, которое истощает и без того небольшие запасы гликогена. Это значит, что лечение, направленное на усиление синтеза гликогена в печени и снижающее риск гипогликемии (снижения концентрации глюкозы в крови), может послужить профилактикой повторных преступлений.

medportal.ru