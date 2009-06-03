Цена жизни 10-летней девочки - всего 40 тысяч гривен
Нужна срочно операция!
Если 1000 людей перешлют всего по 40 гривен, 10-летнюю девочку можно будет спасти!!!
Анжеле Яковлевой, больной раком костного мозга, нужны деньги на операцию в Москве! Стоимость операции – 40 тысяч гривен, а собрано всего 4. Нужно еще 36 000 гривен. На первый взгляд, сумма небольшая, но семья собрать ее не может. Анжела лечится в Харьковской областной больнице. Ей сделали операцию в Институте нейрохирургии, но после этого опухоль начала очень быстро прогрессировать и выросла до 12 сантиметров. Сейчас девочка прикована к кровати. И спасти ее может только вторая операция, которую нужно делать срочно!
Такую операцию могут сделать лишь в Москве. Финансовые возможности семьи полностью истощены. Средства необходимо собрать как можно быстрее, потому что каждый день уменьшает шансы на выздоровление!
Даже самый скромный взнос дает Анжеле надежду на выздоровление!
Подумайте – всего 40 гривен и девочка будет жить!!!
Реквизиты для предоставления помощи Получатель: СФ КБ Приватбанк МФО 337546 ЕДРПОУ 23633156 Счет получателя: 25605799256895 Назначение: Для зачисления на карту № 4627085820275317, Морданева Ангелина Александровна, код получателя: 2912206729, благотворительный взнос. Телефон мамы девочки: 8095 4151 377 - Ангелина Александровна
Получатель: СФ КБ Приватбанк
МФО 337546
ЕДРПОУ 23633156
Счет получателя: 25605799256895
Назначение: Для зачисления на карту № 4627085820275317, Морданева Ангелина Александровна, код получателя: 2912206729, благотворительный взнос.
Телефон мамы девочки: 8095 4151 377 - Ангелина Александровна