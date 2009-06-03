Цена жизни 10-летней девочки - всего 40 тысяч гривен

Если 1000 людей перешлют всего по 40 гривен, 10-летнюю девочку можно будет спасти!!!

Анжеле Яковлевой, больной раком костного мозга, нужны деньги на операцию в Москве! Стоимость операции – 40 тысяч гривен, а собрано всего 4. Нужно еще 36 000 гривен. На первый взгляд, сумма небольшая, но семья собрать ее не может. Анжела лечится в Харьковской областной больнице. Ей сделали операцию в Институте нейрохирургии, но после этого опухоль начала очень быстро прогрессировать и выросла до 12 сантиметров. Сейчас девочка прикована к кровати. И спасти ее может только вторая операция, которую нужно делать срочно!

Такую операцию могут сделать лишь в Москве. Финансовые возможности семьи полностью истощены. Средства необходимо собрать как можно быстрее, потому что каждый день уменьшает шансы на выздоровление!

Даже самый скромный взнос дает Анжеле надежду на выздоровление!

Подумайте – всего 40 гривен и девочка будет жить!!!