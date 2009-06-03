Интернет-зависимость у китайских подростков лечат электрошоком

Китайских подростков, страдающих от интернет-зависимости, лечат электрошоком в специальных клиниках.

О том, что в Китае применяются подобные меры к страдающим интернет-зависимостью, известно давно, но в сегодняшнем номере англоязычная китайская газета приводит подробности подобного лечения, которые стали известны по рассказам пациентов, прошедших этот курс лечения. в клинике доктора Ян Юнсина в провинции Шаньдун.

По словам подростков, во время стационарного лечения их отправляли на электрошок за нарушение любого из 68 правил больницы.

Бывшие пациенты рассказали изданию, что "получали разряд" силой 200 миллиампер за то, что запирались в туалете, не вовремя принимали лекарства, или без разрешения качались в кресле главного врача.

Курс лечения в госпитале стоит шесть тысяч юаней (878 долларов). Подростков, страдающих интернет-зависимость. В клинику обычно привозят родители.

Еще одним видом терапии в клинике является публичная самокритика, коленопреклоненное покаяние перед родителями и полный отказ от интернета.

Глава клиники, доктор Ян Юнсин называет свой метод "крестовым походом против интернет-зависимости", а лечение электрошоком - "расслабляющей терапией", которая, по его мнению, помогает пациентам молодым людям успокоиться и впоследствии не просиживать за компьютером целый день.

Родители также считают метод лечения правильным. "Электрошок - безопасный и эффективный способ сделать моего ребенка спокойным и послушным. Считаю, что это гораздо лучше, чем кормить моего ребенка таблетками", - рассказала изданию женщина по фамилии Сю, которая недавно отправила своего 18-летнего сына в клинику на лечение от интернет-зависимости.

Интернет-зависимость была официально признана психическим расстройством в Китае 8 ноября 2008 года.

Китайские медики полагают, что слишком активное увлечение виртуальным миром часто приводит к проблемам в реальной жизни. Так, согласно опубликованным в начале ноября минувшего года данным пекинского управления общественной безопасности, 76% преступлений среди подростков в той или иной степени мотивированы пристрастием к онлайн-играм.

К началу 2008 года в Китае было зарегистрировано более 40 миллионов пользователей онлайн-игр. Доходы от игровой индустрии превысили 1,5 миллиарда долларов, а к 2012 году, по прогнозам, достигнут 4 миллиардов.

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