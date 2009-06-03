От глубокой стимуляции мозга образуются нервные клетки

Канадские ученые выяснили, что электрическая стимуляция мозга вызывает образование в нем новых клеток, сообщает Nature. Нейрохирурги из Университета Торонто (University of Toronto) рассказали о своих достижениях на собрании Канадской неврологической ассоциации (Canadian Association for Neuroscience), проходившей 25 мая в Ванкувере.

Ученые проводили эксперименты на мышах. Грызунам вживили электроды в отдел мозга, называемый лимбической системой, а затем в течение часа посылали стимулирующие электрические импульсы (данная процедура называется глубокой стимуляцией мозга). Через 3-5 дней после процедуры ученые увидели, что скорость образования новых нейронов (нервных клеток) в мозгу мышей увеличилась вдвое. Исследователи пометили новые нейроны, а затем с помощью ряда тестов выяснили, что их активность не отличается от более старых нервных клеток.

Кроме того нейрохирурги выяснили, что глубокая электростимуляция мозга двухлетних мышей увеличивает скорость образования у них новых нейронов в восемь раз, приближая их по данному показателю к особям двухмесячного возраста.

Как заявил автор исследования Скеллиг Стоун (Scellig Stone), данная работа поможет создать восстановительные методы лечения, основанные на регенерации нейронов. В первую очередь такое лечение необходимо людям, страдающим болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также эпилепсией и клинической депрессией.

medlinks.ru