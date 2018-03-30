Теория доктора Шелтона о раздельном питании - обман во благо

Слышали ли вы о том, что некоторые продукты несовместимы друг с другом? Наверняка. Ведь неспроста в последние годы стремительно увеличивается число сторонников раздельного питания. А в их восторженном хоре порой тонут голоса оппонентов такого подхода, которые, кстати, приводят весьма разумные доводы. Проанализировать принципы Шелтона нам помог врач-диетолог, кандидат медицинских наук Валерий Сергеев.

Метод раздельного питания появился в начале XX века благодаря известному американскому диетологу Герберту Шелтону.

Основной его принцип заключается в том, что при составлении меню необходимо учитывать совместимость отдельных продуктов. Это, дескать, важно для пищеварения.

Согласно теории Шелтона, пищу, богатую белками, не следует употреблять одновременно с той, что содержит преимущественно углеводы. Интервал во времени при этом должен составлять не менее двух часов. Это очень полезно для обмена веществ и обеспечения нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Дело в том, что для переваривания белков и углеводов организму требуются разные условия и различное время. Для расщепления углеводов нужна щелочная среда, а для переваривания белков - кислая. Обработка первых при этом требует меньшего количества времени, чем вторых. Поэтому, если мы одновременно едим продукты, содержащие много белков и углеводов, то какие-то из этих веществ будут усвоены хуже. А непереваренные остатки пищи, скапливаясь в толстом кишечнике, могут стать причиной ряда заболеваний, в том числе, и запоров.

Источники белка: мясо, рыба, бульоны, яйца, нежирные молочные продукты, бобовые, орехи, семечки, баклажаны.

Источники углеводов: хлеб, мука, крупы, рис, макаронные изделия, картофель, сахар, бананы, мед, варенье и др.

Особую группу составляют «нейтральные» продукты, совместимые со всеми остальными. Это животные жиры: сливочное масло, сметана, сливки, жирные сорта творога и сыра (жирностью более 45 процентов); cухофрукты, зелень, свежие овощи и фрукты, ягоды, арбузы.

Однако чисто углеводной или исключительно белковой пищи не существует. Конечно, Шелтон это знал, поэтому есть оговорка. Белковая - это пища с содержанием белка свыше 10 процентов, а углеводная содержит не менее 20 процентов углеводов.

Но в макаронах, например, содержание белка - около 12 процентов. Притом что они также считаются «углеводной» пищей. Тогда как куриное яйцо - еда, несомненно, белковая, но ведь в нем белков - те же 12 процентов.

Выходит, «истинно белковыми» можно считать только мясные блюда? Хотя, такие вкусности как колбаса, сосиски, котлеты и пельмени - по теории адептов раздельного питания «адский замес».

Какое же меню считается приемлемым для раздельного питания? Кусочек сыра утром, в обед мясо или рыба, а вечером картошка? Но ведь мясо тоже содержит определенное количество углеводов, а в картошке есть некоторое количество белков. То есть, фактически, любой продукт содержит и белки, и углеводы.

К тому же, обработка кислотой белков идет в желудке, а щелочь атакует углеводы в тонком кишечнике. Как врач, Шелтон прекрасно это понимал, так где же логика?

Многие врачи полагают, что если долгое время следовать правилам раздельного питания, то органы пищеварения просто «разучатся» справляться с варениками и бутербродами. И ярому поборнику новой методики придется до скончания дней отказываться от разносолов и традиционных блюд. Иными словами, раздельное питание - не что иное, как вынужденное нарушение физиологии пищеварения.

К тому же, нельзя пренебрегать удовольствием от пищи, что само по себе является мощным антидепрессантом. Вкус приготовленного блюда гораздо более важен для здоровья, нежели его биологический состав. Иными словами, с точки зрения физиологии, картофельная запеканка с мясом усваивается лучше, чем «раздельная» картошка на пару.

Но все-таки сотни и тысячи людей избавились благодаря раздельному питанию от тяжелейших недугов и похудели. Свидетельством тому - читательские письма с благодарностью доктору Шелтону. Этому есть, как минимум, два объяснения.

Во-первых, тот, кто поверил в раздельное питание, вдруг начинает контролировать свой рацион, отказывается от пирожных и тортов - «убойной мешанины из белков, жиров и углеводов», то есть, фактически садится на диету. Время от времени это полезно.

Во-вторых, любой увлеченный сторонник искренне верит, что следование методу принесет ему исцеление. А, как известно, вера обеспечивает 50, а то и 70 процентов успеха. Об этом знает каждый врач. Видимо, поэтому медики иногда вынуждены «хитрить во благо». Скорее всего, доктор Шелтон так и поступил. И многим помог.

www.medpulse.ru