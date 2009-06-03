Пациентов с лимфомой вылечили ...их же раковыми клетками

Терапевтическая аутологическая вакцина BiovaxID от фолликулярной лимфоцитарной (неходжкинской) лимфомы увеличивает длительность ремиссии — периода до рецидива заболевания. С соответствующим сообщением на съезде Американского общества клинической онкологии (ASCO), проходящем в городе Орландо, штат Флорида, выступил Стивен Шустер (Stephen Schuster) из Медицинской школы Университета Пеннсильвании, передает корреспондент Medpage Today.

BiovaxID вырабатывают индивидуально для каждого пациента, из его собственных раковых клеток. Полученные из клеток молекулы «идиотипичного» (то есть индивидуально характерного) белка-маркера соединяют с молекулами белка моллюска, которые, в отличие от белков раковой клетки, однозначно распознаются имунной системой как чужеродные.

Вакцина, прошедшая третий этап клинических испытаний (проверка эффективности и мониторинг побочных эффектов), вводится вместе со стимуляторами иммунной системы пациента. Эта комбинация позволяет затормозить прогрессирование болезни более чем на год, так как собственная иммунная система пациента, не уничтожавшая прежде опухолевые клетки, начинает с ними бороться.

У самой вакцины не отмечено серьёзных побочных эффектов. Субъективные ощущения при сопровождающей её применение стимуляции иммунитета один из пациентов описал как «худший грипп, который у меня когда-либо был».

Обычно фолликулярную лимфому удаётся подавить при помощи химиотерапии, но через год для рака этого типа характерны рецидивы. Половина пациентов гибнет в течение пяти лет, через семь лет остаётся в живых только каждый десятый.

В испытаниях было показано, что у прошедших химиотерапию пациентов, получавшие иммуностимулятор и чужеродный белок моллюска, в среднем рецидивы развивались через 30,6 месяца, а пациенты, получавшие иммуностимулятор и чужеродный белок с собственным маркером, жили без рецидивов 44 месяца.

Это весьма значительное достижение, так как прежде, какие бы способы лечения ни пробовались, при фолликулярной лимфоме не удавалось увеличить ни продолжительность безрецидивного периода, ни выживаемость.

Авторы исследования утверждают, что разработанная методика может использоваться и для лечения других форм В-клеточных лимфом (к которым относится и фолликулярная), так как для злокачественных клеток при заболеваниях этой группы характерны специфичные белки на поверхности. Иммунную систему пациента можно «заставить» узнавать эти белки, уничтожая, в результате, клетки опухоли.

BiovaxID — первая терапевтическая вакцина от рака, которая может войти в клиническую практику в США и Европе.

24news.ru