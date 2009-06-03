Грудное вскармливание спасает детей от ожирения

Грудное вскармливание препятствует развитию ожирения у ребенка. Но этим роль матери в кормлении не ограничивается. Задача родителей - обеспечить малышу грамотный переход на твердую пищу и научить его питаться так, чтобы оставаться здоровым, сообщает infox.ru.

Медики сравнили состав и качество питания 536 детей в возрасте шести месяцев и года. Диета оценивалась по составу и частоте приемов пищи, также учитывались характер прикорма и возраст ребенка, в котором его отлучали от груди и вводили в рацион твердую пищу. Частота и состав приемов пищи фиксировались специально обученным медперсоналом.

Результаты показали, что дети, матери которых дольше кормили грудью, имели нормальную массу тела и меньшую, чем те, кто питался искусственными смесями. Причем этот факт не был связан ни с комплекцией членов семьи, ни с ростом ребенка. Ранее медики уже говорили, что характер питания, существующий у ребенка в раннем возрасте, влияет на развитие у него ожирения. "Большинство исследований, связывающих грудное вскармливание с вариантами развития тела ребенка в будущем, ссылается на различия в качестве грудного молока. Но в новом эксперименте мы учли, в том числе, переходную диету, когда малыша отучают от груди", - сказал автор исследований доктор Сиан Робинсон из информационного центра эпидемиологии университета в Саутгемптоне (Великобритания).

"Мы обнаружили, что вне зависимости от продолжительности кормления грудью у детей с более высоким качеством переходной диеты, когда она включает фрукты, овощи и приготовленные в домашних условиях блюда, масса тела к четырем годам была меньшей, чем у других с избыточным весом", - заключает ученый.

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