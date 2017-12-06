Правительство изменило механизмы выплаты помощи на оздоровление чернобыльцам

Кабинет министров Украины изменил механизмы выплаты помощи на оздоровление гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, соответствующие изменения внесены в порядки, утвержденные постановлениями от 20 сентября 2005 года № 936 и от 26 октября 2016 № 760.

В ведомстве отметили, что решение принято с целью систематизации и избежания дублирования норм законодательства в сфере стипендиального обеспечения студентов. Так, из порядка использования средств государственного бюджета для выполнения программ, связанных с социальной защитой граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, утвержденного вышеназванным постановлением, исключена норма о выплате повышения к стипендии. Ведь выплата социальных стипендий студентам (курсантам), в том числе гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрена постановлением от 28 декабря 2016 № 1045 «Некоторые вопросы выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений».

Кроме того, внесены изменения в порядок выплаты одноразовой компенсации за вред, причиненный вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий, ядерных испытаний, учений с применением ядерного оружия, и ежегодной помощи на оздоровление некоторым категориям граждан, утвержденный постановлением от 26 октября 2016 № 760 , в части его согласования с изменениями, внесенными в закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Также уточнен перечень документов, на основании которых пострадавшим лицам назначаются и выплачиваются компенсации и помощь, предусмотренные статьей 48 этого закона.

В Минсоцполитики подчеркнули, что внесение указанных изменений направлено на совершенствование механизмов выплаты отдельных видов компенсаций и пособий на оздоровление лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и усиление социальной защиты граждан этой категории.