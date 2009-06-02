Как не заразиться новым гриппом

Министерство здравоохранения Украины разработало памятку, которая поможет избежать инфицирования новым вирусом гриппа A/H1N1.

о По возможности отложите деловые и туристические поездки в регионы, где обнаружены случаи заражения. В первую очередь нужно отказаться от визитов в США, Мексику.

о Если Вашу поездку в страну, где зарегистрированы случаи заболеваний нельзя отложить, будьте осторожны, не посещайте людных мест, избегайте пользования общественным транспортом, не стойте, не сидите рядом с людьми с признаками респираторной инфекции - насморком, кашлем, покрасневшими глазами. Желательно носить марлевую повязку или хирургическую маску.

о В случае, если Вы менее, чем 10 дней тому вернулись из страны, где зафиксированы случаи распространения и инфицирования возбудителем свиного гриппа, будьте особенно внимательны ко своему здоровью. При появлении симптомов ОРВИ - температуры, кашля, насморка, нарушений функции кишечника и мускульных болей - немедленно обращайтесь к врачу.

о Если после возвращения кого-то из Ваших родных и близких из-за границы, возникли симптомы простуды или респираторной инфекции - немедленно изолируйте больного в отдельную комнату и контактируйте с ним лишь в марлевой маске, вызовите врача.

о Хотя нет четких признаков заболевания свиного гриппа, связанных с недавними или теперешними гриппоподобными заболеваниями свиней, рекомендуется минимизировать контакты с больными свиньями и сообщать соответствующие медицинские службы о больных животных. Большинство людей заражаются в результате длительного, тесного контакта с инфицированными свиньями. Данных о передаче свиного гриппа людям в результате употребления ими в еду должным образом обработанной и приготовленной свинины (свиного мяса) или других продуктов из нее нет. Вирус свиного гриппа погибает во время приготовления при температуре 70°C, в соответствии с общими советами приготовления свинины и других видов мяса.

о На период эпидемии максимально ограничьте пребывание в людных местах. Избегайте контактов с людьми, у которых заметны симптомы респираторной инфекции. В случае, если у Вас или у Ваших близких появятся симптомы ОРВИ, максимально ограничьте контакт с окружающими, вызовите врача, тщательным образом выполняйте его рекомендации.

В случае, если у Вас возникнут вопросы относительно профилактики или лечения свиного гриппа, Вы можете обратиться к своему врачу, или позвонить по телефону на "горячую телефонную линию" Министерства здравоохранения Украины по телефону: 8 (044) 200-07-80.