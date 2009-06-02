Украинские медики подтверждают случай инфицирования украинца вирусом гриппа A/H1N1

Украинские медики уверены, что украинец, который 29 мая прибыл в Киев из США, инфицирован вирусом гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр БИЛОВОЛ на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

По его словам, Минздрав принял все необходимые меры с целью предотвращения распространения нового гриппа.

"Пока ситуация под контролем. На сегодняшний день состояние здоровья больного удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним - а это 8 таможенников, 18 пограничников и 73 члена их семей - осмотрены врачами. Но состояние их здоровья будет контролироваться и в дальнейшем", - отметил А.БИЛОВОЛ, подчеркнув, что один из пограничников, у которого повысилась температура, был доставлен в инфекционное отделение, но в настоящее время чувствует себя нормально.

"Анализы больного были исследованы в двух лабораториях - Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского и Украинского центра гриппа Минздрава, которые выявили в пробах вирус гриппа А/H1N1", - сказал А.БИЛОВОЛ, подчеркнув, что на 99% уверен в этих результатах.

Однако, сказал главный санитарный врач, все собранные материалы также направлены в вирусологическую лабораторию в Лондоне (Англия).

Он также сообщил, что в мире функционирует 4 лаборатории, специализирующихся на выявлении вируса гриппа A/H1N1: в Мельбурне, Атланте, Лондоне и Токио.

"Украину, как одну из стран европейского региона, обслуживает лондонская лаборатория. Окончательные результаты поступят через 2-3 недели. О первом случае выявления больного гриппом A/H1N1 мы также известили Всемирную организацию здравоохранения", - отметил А.БИЛОВОЛ.

Отвечая на вопрос о профилактике нового штамма гриппа, главный санитарный врач указал, что Министерство здравоохранения разработало "Памятку для населения по недопущению случаев заболеваний людей свиным гриппом", которая поможет избежать инфицирования вирусом A/H1N1.