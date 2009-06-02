Убит врач, делавший аборты

В воскресенье возле церкви в городе Вичита (штат Канзас) был застрелен 67-летний врач Джордж Тиллер. Он известен тем, что делал аборты на поздних сроках беременности.

Как сообщает CNN, вероятный убийца задержан. В совершении преступления подозревают 51-летнего жителя Канзас-Сити Скотта Рейдера. Мужчина был задержан примерно через три часа после того, как Тиллер умер.

Президент США Барак Обама осудил убийство врача. В заявлении, обнародованном Белым домом, Обама отмечает, что он возмущен этим преступлением.

Президент отметил, что разногласия вокруг сложной проблемы абортов не могут решаться с применением силы.

Тиллер - один из трех американских врачей, которые прерывали беременность после 20 недель.

На врача уже не раз нападали противники абортов. В частности, в 1985 году в его клинике произошел взрыв, а в 1993 году в него стреляли.

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