Новый метод диагностики рака создан в Калифорнии

Вирус обычной простуды несет в себе не только вред, но и пользу. По крайней мере, к таким выводам пришли медики из Университета Калифорнии, которым удалось при помощи вируса "подсветить" раковые клетки на ранней стадии их развития. Благодаря такой технике, специалисты смогли диагностировать рак предстательной железы на очень ранней стадии.

Пока подобные эксперименты проводятся лишь на лабораторных мышах, однако разработчики концепции вскоре проверят эффективность диагностики и на людях.

Как говорят в Университете, при помощи созданной техники возможно сделать клетки опухоли прекрасно видимыми для сканнеров. В том случае, если раковая опухоль распространяется за пределы своего первоначального возникновения, то есть пошел процесс метастаз, то в большинстве случае это означает, что требуется агрессивное лечение, а процент успеха снижается.

Однако в ряде случаев, например в случае рака предстательной железы, обнаружить применяемыми на сегодня методами раковые клетки крайне сложно, даже при помощи сканирования внутренних тканей. На практике это означает, что многие люди, которым нужно активное и быстрое лечение, его не получают.

По словам американских медиков, один из наиболее верных признаков возникновения метастазы, в частности в простате, - возникновение небольших лимфоузлов в тазобедренной области. Обычно лимфоузлы представляют собой "ловушки" для инородных бактерий и вирусов. Стандартный вирус простуды или аденовирус точно также попадает в лимфоузлы.

Разработчики метода незначительно модифицировали вирус, добавив в него протеин, отображаемый снимках, получаемых в процессе проведения позитронно-эмиссионной томографии. Таким образом, по наличию "светящихся" микроскопических лимфоузлов медики могут с определенной долей вероятности говорить о наличии онкологического заболевания.

CyberSecurity.ru